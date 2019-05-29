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فضيحة جديدة.. الأمم المتحدة تدعم الحوثيين ضد المدنيين في اليمن

فضيحة جديدة.. الأمم المتحدة تدعم الحوثيين ضد المدنيين في اليمن
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء، أن قيام (برنامج UNDP) التابع للأمم المتحدة بتسليم 20 سيارة دفع رباعي إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن، الذي ستوجهه الميليشيا لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة، هو فضيحة أممية جديدة واستهتار خطير بأرواح اليمنيين.

وقال الإرياني، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ انقلابهم على الحكومة قبل 4 سنوات لم تعلن الميليشيا عن القيام بانتزاع لغم أرضي واحد، وفي المقابل، زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتها عبر وسائل الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.

ووفقاً لمكتب “مسام” الإعلامي، عبر الوزير عن أسفه في أن يتوجه التمويل الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة لبرامج الإغاثة في اليمن عبر الأمم المتحدة إلى تمويل برامج صناعة الألغام الحوثية بإشراف إيراني، بينما هناك ملايين النازحين والجوعى الذين تحاصرهم الميليشيا في مناطق سيطرتها وتمنع عنهم الإمدادات الغذائية وتسليم خرائط الألغام.

ومن جهته، علق وكيل وزارة الإعلام عبدالباسط القاعدي على ذلك بقوله إن “‏ميليشيا الحوثي التي حولت اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم تتلقى دعماً من الأمم المتحدة يسهل عمليات زرع الألغام، الأمم المتحدة شريك الحوثي في قتل اليمنيين”.

وتأتي تصريحات المسؤولين اليمنيين بعد إعلان الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن منح ميليشيات الحوثي 20 سيارة رباعية الدفع تحت يافطة دعم برنامج نزع الألغام.

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