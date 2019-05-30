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إعلان مهم من «الخدمة المدنية» بعد تمديد التقديم على الوظائف التعليمية

إعلان مهم من «الخدمة المدنية» بعد تمديد التقديم على الوظائف التعليمية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، أنها ستقدم كامل الدعم للمتقدمين للوظائف التعليمية بعد تمديد فترة التقديم حتى 27 من رمضان.

وأوضحت الوزارة على حسابها في موقع “تويتر”، أن فريق خدمة العملاء بالوزارة سيكون على أتم الاستعداد لخدمة المتقدمين حتى نهاية فترة التقديم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد وجه بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت المقبل الموافق 27 رمضان ١٤٤٠هـ؛ استجابة لطلب المتقدمين والمتقدمات لمنحهم مزيداً من الوقت.

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