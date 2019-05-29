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«قطة» تمنع مواطناً وزوجته من دخول المملكة بعد رحلة علاج بالخارج

«قطة» تمنع مواطناً وزوجته من دخول المملكة بعد رحلة علاج بالخارج
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تواصل – فريق التحرير:

تسببت قطة في منع مواطن وزوجته من دخول المملكة قادمين من الأردن بعد إجراء عملية جراحة للزوجة، مما اضطرهم للعودة مرة أخرى.

وكان المواطن حسين فراج العمراني، قد اصطحب زوجته بعد نجاح العملية الجراحية، إلى منفذ الدرة بحالة عمار للعودة إلى بيتهما في الملكة، ليكملا ما بقي من أيام رمضان وسط الأجواء الروحانية التي تتميز بها السعودية خلال هذا الشهر الكريم، إلا أن منسوبي المنفذ منعوه وأسرته من الدخول إلى أراضي المملكة، بسبب قطته المسماة “بيري” التي سافرت بصحبة العمراني أثناء خروجه من المملكة باتجاه الأردن قبل أسبوعين؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وحاول العمراني إقناع مسؤولي المنفذ (الجمارك) بالوثيقة الرسمية التي يحملها والصادرة من المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى عمان، إلا أن موظف الجمارك أكد أنه لا يمكن السماح بدخول هذه القطة كونها بدون أوراق رسمية؛ ما اضطره للعودة إلى مدينة العقبة الأردنية، ومازال حتى كتابة هذا الخبر، يسكن في إحدى شققها المفروشة.

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