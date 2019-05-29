«مصادر» تكشف الحجز على «صكوك مليونية مزورة» في عدة مناطق

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر، أن محاكم سعودية أصدرت قرارات بالحجز التحفظي على عدد من الصكوك المليونية وحجج الاستحكام بمساحات كبيرة، وخاطبت كتابات العدل للتحقق من نظاميتها بعد رصد ملاحظات عليها.

وقالت المصادر: إن “مئات من الصكوك وحجج استحكام تقرر إلغاؤها وإبطالها في المناطق بأوامر قضائية عقب ثبوت تزوير على بعضها واستخراج أخرى بطرق مخالفة للنظام”، بحسب “عكاظ”.

وتأتي خطوة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا في إبطال صكوك وحجج استحكام وتعديل مساحات لتصحيح أخطاء وتجاوزات واستعادة أراض مملوكة للدولة.

وألغت وزارة العدل صكين غير نظاميين ونقلتهما إلى أملاك الدولة بمساحة تتجاوز مليوناً ونصف المليون متر مربع في الرياض وتم تخطيط 1200 قطعة.

وتتزامن الخطوة مع قرار دعم عدد من لجان فحص الصكوك ومضاعفتها بنسبة 100% في عدد من كتابات العدل لتسريع العمل واختصار الجهد والوقت لفحص وتدقيق المساحات الكبيرة التي تزيد على 10 آلاف متر، أو الصكوك القديمة التي صدرت في حقب سابقة وشابتها مخالفات بإضافة مساحات للصكوك.