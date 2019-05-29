اعترافات خطيرة لعمدة طهران «قاتل زوجته».. ما دور أجهزة الأمن بالجريمة؟

تواصل – وكالات:

بث التلفزيون الإيراني لقطات لعمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، الذي اعترف بقتل زوجته الثانية، الثلاثاء، وصفها ناشطون بالمثيرة، وهو يتحدث ببرودة أعصاب تامة، وقد تم استقباله بشكل حافل من قبل ضباط التحريات، حيث نفى نيته المبيتة للقتل.

وتُظهر التقارير، التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني IRIB، نجفي وهو يدخل قسم الشرطة الجنائية مبتسماً وسط تحيات المسؤولين والضباط.

ووفقاً لوكالة “بُرنا”، فقد مثل نجفي أمام الادعاء العام، الأربعاء، واتهم أجهزة أمنية بمحاولة تجنيد زوجته ضده.

وقال نجفي، خلال جلسة التحقيق، إن أحد الأجهزة كان يتنصت على مكالماته ويرسل نسخاً صوتية منها إلى زوجته، وقد رفع شكوى بذلك ولكن دون فائدة، مؤكداً أن ذلك لم يكن الدافع وراء القتل.

كما نفى عمدة طهران السابق الإشاعات التي تتحدث عن خيانة زوجته له، رغم أنها هددت بذلك عدة مرات، وفق أقواله.

وأضاف أن علاقة زوجته الثانية، ميترا أستاد، مع الجهاز الأمني هي من تسببت بالخلافات بينهما، موضحاً أنه طلب منها مراراً الموافقة على الطلاق بعد كثرة الخلافات بينهما خلال الآونة الأخيرة، لكنها رفضت.

يُذكر أن نجفي كان قد استقال من منصبه بعد خلافات مع الحرس الثوري حول استيلاء الأخير على أراض وعقارات تابعة لبلدية طهران بالقوة وبطرق غير مشروعة، وفق وسائل إعلام مقربة من الإصلاحيين في إيران. حسب “العربية”.