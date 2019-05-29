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أمريكا: ألغام إيرانية استُخدمت في الهجوم قبالة الإمارات

أمريكا: ألغام إيرانية استُخدمت في الهجوم قبالة الإمارات
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تواصل – وكالات:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه من “شبه المؤكد” أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن، الذي حدث قبل أيام، قبالة السواحل الإماراتية، مشيراً إلى أن عدم حدوث اعتداءات جديدة من طهران دليل على نجاح سياسة الردع الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية كشفت، في منتصف الشهر الجاري، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.

ونقلت وكالة رويترز عن بولتون قوله، صباح الأربعاء “تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام ألغام بحرية، من شبه المؤكد أنها من إيران”.

وذكر بولتون، في جلسة مع صحفيين في السفارة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي “هدفنا أن نوضح لإيران وأذرعها أن هذا النوع من الأنشطة قد يؤدي إلى رد قوي جداً من الولايات المتحدة”.

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