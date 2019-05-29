الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

«قياس» يعلن «نتائج التحصيلي» لطلاب الثانوية.. إليك رابط الاستعلام

رَفَض 50 مليون ريال.. لواء يعفو عن قاتل ابنه بعد وجاهة وزير «الحرس الوطني»

رَفَض 50 مليون ريال.. لواء يعفو عن قاتل ابنه بعد وجاهة وزير «الحرس الوطني»

بشرى سارة من «السعودية للكهرباء» للمستهلكين.. سداد 50 % فقط من قيمة الفواتير

بشرى سارة من «السعودية للكهرباء» للمستهلكين.. سداد 50 % فقط من قيمة الفواتير

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند

«الجوازات» توضح الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالسفر إلى تايلاند
0

تواصل – الرياض:

أوضح مدير الإدارة العامة لشؤون سفر السعوديين بالمديرية العامة للجوازات اللواء سلمان بن عبدالرحمن المحيا، أن سفر المواطنين إلى تايلاند مسموح بحالات معينة.

وكشف المحيا وفقاً لـ”الرياض”، عن الحالات التي يسمح بها للسفر إلى تايلاند وهي:

– المشاركة لمنتسبي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاجتماعات والمسابقات الرياضية ذات الطابع الدولي والإقليمي التي تقام في تايلاند.

– الأعمال التجارية للمواطنين الراغبين في استيراد البضائع من تايلاند بعد إحضار مشهد مصدق من الغرفة التجارية.

– الحالات المرضية ومرافقو المرضى ممن يتلقون العلاج في تايلاند بموجب تقارير طبية مصدقة من السفارة.

– المواطنون الذين لهم روابط أسرية في تايلاند.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجوازات» للمواطنين والمقيمين: حدثوا بياناتكم ومعلوماتكم فوراً

«الجوازات» للمواطنين والمقيمين: حدثوا بياناتكم ومعلوماتكم فوراً

«هيئة المهندسين» تعلن ربط 30 مهنة فنية جديدة بـ«الجوازات»

«هيئة المهندسين» تعلن ربط 30 مهنة فنية جديدة بـ«الجوازات»

رد حاسم من «الجوازات» بشأن إمكانية تجديد جواز السفر لموقوفي الخدمات

رد حاسم من «الجوازات» بشأن إمكانية تجديد جواز السفر لموقوفي الخدمات

«الجوازات» تكشف عن أهم شروطها لسفر المواطنين لدول عربية أو أوروبية

«الجوازات» تكشف عن أهم شروطها لسفر المواطنين لدول عربية أو أوروبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد
هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>