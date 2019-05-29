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عصائر رائعة تجدد الشباب وتنظف الجسم من السموم.. تعرف عليها

عصائر رائعة تجدد الشباب وتنظف الجسم من السموم.. تعرف عليها
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تواصل – متابعات

قال مختص في علم العقاقير، أن فوائد العصائر الخضراء كثيرة، إذا ما تم تناولها باعتدال ودون إسراف؛ حيث تساعد على تنظيف الجسم من الملوثات، ولها تأثير مجدد للشباب.

وأضاف الدكتور جابر القحطاني إن العصائر الخضراء غنية بالمادة الخضراء، أو ما تُعرف باليخضور أو الكلورفيل، التي تساعد على تنقية الدم وبناء خلايا الدم الحمراء وإزالة السموم، كما تساعد على التئام الجروح، وتُمِد الجسم بالطاقة بسرعة؛ حيث تُصنع من: (براعم نبات البرسيم الحجازي، والقرنبيط، والكرنب، والطرخشقون الأخضر، والسبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي، وأوراق القمح)، كما أنه من المعروف أن عشب القمح بصفة خاصة له أهمية في أي علاج للسرطان.

وأردف “القحطاني” أنه يمكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج فقط، وكذلك المياه المقطرة بالبخار للعصائر الخضراء؛ من أجل استساغتها، مع التنبه إلى جانب فوائدها؛ فإنها يجب أن تؤخذ باعتدال وعدم الإسراف في تناولها بما لا يتجاوز كوبين كل يوم.

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