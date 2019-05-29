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«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تدعم تخفيض نسبة الربح الثابت على التمويلات طويلة الأجل

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تدعم تخفيض نسبة الربح الثابت على التمويلات طويلة الأجل
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تواصل – واس:

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة عن خفّض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة، وذلك لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) في بيانٍ لها اليوم، أنها خفّضت نسبة الربح الثابت على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربحية ثابتة تتراوح مدتها بين 15 إلى 20 عاماً، ما يعني أن معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات التي تبلغ مدتها 20 عاماً انخفضت من 7.10% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.85%) إلى 6.25% سنوياً (هامش ربح سنوي 3.52%) وذلك اعتباراً من 24 أبريل 2019، كما يتيح انخفاض معدل النسبة السنوية للربح توفير العديد من المزايا الإضافية للمتمولين، وذلك في ظل العوامل التي تؤثر على الاقتصاد عموماً.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استحواذ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) على محافظ تمويلات عقارية بقيمة 750 مليون ريال سعودي من البنوك وشركات التمويل العقاري الرائدة في المملكة، كما وقّعت الشركة العديد من الاتفاقيات للاستحواذ على محافظ تمويلات عقارية مع شركائها من الممولين العقاريين خلال مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض أبريل الماضي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني: “يتيح خفض نسبة الربحية على منتجاتنا من التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت تسهيل عملية شراء المنازل على المواطنين، وبفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب إدارة الدَين العام ووزارة المالية لتمديد فترة سريان هذه العروض، سنتمكن من توفير أسعار تنافسية لفترات أطول”.

وأكد فابريـس سوسيـني، أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز سوق التمويلات العقارية والتي تعتبر الأصغر في المنطقة، وتطوير سوق ثانوي لتمويل القروض السكنية في تحقيق مهمة الشركة الرامية إلى زيادة امتلاك المنازل في المملكة بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2020، وبنسبة 70 في المائة بحلول عام 2030 وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع أهدافها.

يذكر أن خفض نسبة الربح يأتي في أعقاب إصدار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري صكوكاً بقيمة 750 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 في إطار برنامج الصكوك الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، ويدعم برنامج الصكوك استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي تهدف إلى الاستحواذ على المزيد من محافظ التمويلات السكنية من شركات التمويل العقاري والبنوك بهدف تعزيز سوق التمويلات العقارية الثانوي في المملكة، ومن المتوقع أن تصدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري العديد من الصكوك في العام الجاري في إطار برنامجها الذي أطلقته في ديسمبر 2018.

 

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