«هدف» لمستفيدي «حافز»: انتظِروا الصرف غدًا

تواصل – الرياض:

أعلن صندوق الموارد البشرية، «هدف»، أن صرف دعم حافز للعاطلين عن العمل يبدأ غداً الخميس بدلاً من 5 يونيو المقبل بسبب إجازة عيد الفطر المبارك ، موضحا أنه تقرر الإعفاء من الدخول للبرنامج خلال الفترة من 21 رمضان، ولمدة أسبوعين .

من جهة أخرى أكدت وزارة العمل، إلغاء طلب نقل الكفالة آليا بعد 15 يوماً من تقديم الطلب في حال عدم استكمال الإجراءات، مشددة على أن رسوم رخصة العمل لا تسترد. وأوضحت أن نقل الأفراد من اختصاص الأفراد، مشيرة إلى عدم وجود موعد معين لصرف المساعدة المقطوعة التي يتم التقديم لها من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي .

وأشارت إلى تحديد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل في 26 من كل شهر ميلادي، وأوضحت أن تسجيل بيانات المستفيد في التأمينات الاجتماعية يؤدي إلى إسقاطه تلقائياً من الضمان الاجتماعي.