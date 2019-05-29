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إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقارير عن ترشيد الطاقة

إلزام الجهات الحكومية بإعداد تقارير عن ترشيد الطاقة
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن جهات عليا أصدرت تعميما لكافة الوزارات والمصالح الحكومية يقضي بإلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، بإعداد تقارير نصف سنوية عما تم عمله من قبلها في شأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتتضمن التقارير المطلوبة توضيح خطط الجهات الحكومية في هذا المجال، وتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالبيانات المتعلقة بالمباني واستهلاكها للطاقة، وفقا للنماذج التي يصممها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ويوفرها لتلك الجهات من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي. حسب «الوطن».

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