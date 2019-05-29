اليمن.. «التحالف» يُطلق «عملية نوعية» بالضالع ضد الحوثي

تواصل – وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، بدء عملية نوعية في محافظة الضالع، وسط اليمن، تستهدف مواقع عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ مؤكداً اتخاذه كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

ووفق ما نقلته شبكة “سكاي نيوز”، دعا التحالف العربي، المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ولفت إلى أن ضرب الأهداف العسكرية المشروعة يرمي إلى تحييد قدرات مليشيات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية.

وشدد التحالف العربي على أن جهوده مستمرة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.