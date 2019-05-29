حقيقة رفض سفارة المملكة بالإمارات التعامل مع امرأة أمريكية

تواصل – وكالات:

أصدرت سفارة المملكة لدى دولة الإمارات بياناً حول ما أثير من معلومات عن عدم قبول معاملة مواطنة أمريكية زارت السفارة للحصول على تأشيرة زيارة.

وذكرت السفارة أنه بالرجوع للأقسام المختصة وكاميرات المراقبة، تبين أن المواطنة الأمريكية راجعت السفارة يوم أمس الثلاثاء قبل بدء دوام الموظفين، فطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام الرسمي.

وأضافت أن المرأة عادت عند الساعة 10 صباحاً واستقبلها الموظف المختص وتسلَّم جوازها لإنهاء معاملتها وغادرت بعد ذلك عند الساعة 11 صباحاً، وعند الساعة 2:50 ظهراً عادت وتسلمت جوازها ممهوراً بالتأشيرة وغادرت عند الساعة 3:10.

وأكدت أن ما نُقل فيما يتعلق بمنعها من الدخول بسبب عدم وجود امرأة غير صحيح، وأن السفارة تستقبل الجميع ذكوراً وإناثاً في الأوقات المخصصة للمراجعين.

يذكر أن امرأة إماراتية كانت قد نشرت تغريدة تتذمر فيها من معاملة صديقتها الأمريكية بعد تقدمها للحصول على تأشيرة من سفارة المملكة في الإمارات، مدعيةً أن عذر السفارة هو عدم وجود امرأة لخدمتها، وهو ما نفته السفارة.