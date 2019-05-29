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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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بالفيديو.. ماذا قال الملك سلمان عن خدمة الحرمين الشريفين؟

بالفيديو.. ماذا قال الملك سلمان عن خدمة الحرمين الشريفين؟
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تواصل – مكة المكرمة:

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج “رؤية 2030″، أمس (الثلاثاء) بقصر الصفا في مكة المكرمة.

وظهر خادم الحرمين وهو يستمع لشرح من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، حول تفاصيل البرنامج الذي يهدف للتيسير على الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام واختصار الإجراءات الخاصة بهم.

وقال خادم الحرمين إن أكبر خدمة تقدم للحاج والمعتمر هي أن يكون آمناً مطمئناً، مبيناً أن الجميع خدام للحرمين والكل يخدم بيوت الله وليس هو فقط.
https://www.youtube.com/watch?v=Vp2J4lImIeA&feature=youtu.be
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