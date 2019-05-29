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احذر شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطار تهدد «بياناتك»

احذر شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطار تهدد «بياناتك»
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تواصل – وكالات:

حذرت مجلة “فوربس” الأمريكية من توصيل الهاتف بأجهزة الشحن، التي تعمل بطريقة منفذ (USB)، سواء في المطارات أو المنافذ العامة، حيث يمكن لقراصنة الإنترنت تثبيت البرامج الضارة على هاتفك، أو سرقة البيانات دون علمك.

ويأتي ذلك عقب اكتشاف بعض الحالات، التي ثبت فيها أنه تمت سرقة بيانات المسافرين في عدة دول من هواتفهم بهذه الطريقة الذكية.

وقالت المجلة إن أجهزة الشحن، التي يتم استخدام بعضها للتجسس على هواتف الآخرين، تقوم بنسخ البيانات من صور ومحادثات ومقاطع فيديو وأرقام ورسائل نصية، إضافة إلى البريد الإلكتروني وأرقام سرية فور إيصال الهاتف بالشاحن.

وينصح أحد الخبراء الأمنيين في شركة “آي.بي.إم” باستعمال شاحن عادي أكثر أمناً وتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي على الحائط، أو إحضار “بنك طاقة متنقل” لإعادة شحن هاتفك، بدلاً من أجهزة الشحن العامة.

وتشير التقارير إلى أن شركات أمنية كشفت عدة حالات تجسس على بيانات المسافرين، من خلال أجهزة الشحن العامة، إضافةً إلى نقاط الوصول “الواي فاي” المنتشرة بشكل مجاني، خاصة في المطارات والحدائق ومحطات المترو ومراكز المؤتمرات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن 80 بالمئة من المسافرين يقومون بشحن هواتفهم في المطارات والمنافذ العامة دون أن يتساءلوا عن إمكانية اختراق أجهزتهم.

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