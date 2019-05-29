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هل يصرف «حساب المواطن» دعم الدفعة الجديدة قبل العيد؟.. «البرنامج» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

هل ستنزل الدفعة الجديدة قبل العيد؟ يعد السؤال الأكثر انتشاراً بين مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حتى أن الحساب الرسمي لخدمة عملاء البرنامج تلقى عشرات الأسئلة بنفس المضمون على مدار اليومين الأخيرين.

وجاء رد البرنامج واضحاً وصادماً في الوقت نفسه لعديد المستفيدين، قائلاً: “سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة يوم الاثنين بتاريخ 10 يونيو”.

وأكد “حساب المواطن” بذلك الرد أنه لا مجال لصرف الدعم قبل العيد حسبما يرغب عديد من المستفيدين، وإنما سيصرف في موعد الاستحقاق المحدد سلفاً وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي؛ أي بعد عيد الفطر بنحو 5 أيام.

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