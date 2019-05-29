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«الصحة» تعلن شروط وموعد التقديم على برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب»

«الصحة» تعلن شروط وموعد التقديم على برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن مواعيد التقديم على برنامج “طبيب سعودي تحت التدريب” للمقبولين ببرامج شهادة الاختصاص السعودية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي القادم 2020/ 2019م.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة التقديم تبدأ من 1 يوليو المقبل وحتى 11 يوليو، فيما ستبدأ فترة المطابقة وتوقيع العقود من 15 يوليو وحتى 25 يوليو.

وأوضحت أن شروط التقديم تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يتم التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الموضحة، أن يكون المتقدم حاصلاً على قبول ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2020/ 2019 في أحد المراكز التدريبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية داخل المملكة، أن لا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حالية في القطاع العام أو الخاص، أن يكون التقديم للمقبولين في المراكز التدريبية المدرجة في البوابة.

وأفادت بأن الوثائق والمستندات المطلوبة هي:

صورة من الهوية الوطنية، وشهادة التخرج أو السجل الأكاديمي، إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية موضحاً به المركز التدريبي، شهادة إنهاء فترة الامتياز أو مشهد بالاستمرار بالتدريب بفترة الامتياز، شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك حالي للمتقدم.

وأهابت الصحة بالمتقدمين رفع المستندات والوثائق، على البوابة وتقديم أصولها أثناء المطابقة وتوقيع العقد، مشيرةً إلى أن رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج من (هنـا).

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