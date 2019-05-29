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«المهندسين» تعلن ضبط 3 آلاف شهادة وهمية ومزورة.. عقوبات صارمة بحق المتورطين

«المهندسين» تعلن ضبط 3 آلاف شهادة وهمية ومزورة.. عقوبات صارمة بحق المتورطين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد الشهراني أن الهيئة ضبطت بالتعاون مع الجوازات والأمن العام والجهات الرقابية الأخرى ثلاثة آلاف شهادة وهمية ومزورة.

وأضاف أن أغلب الشهادات المضبوطة صادرة من جامعات وهمية أو غير مصنفة، أما الشهادات المزورة فيبلغ عددها 712 شهادة، وأن معظم المتورطين من الوافدين، وعدد المتورطين السعوديين قليل جداً، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تتولى التحقيق وإيقاع العقوبات النظامية على المتورطين.

ولفت الشهراني؛ وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن أعداد المهندسات في المملكة، نحو 1600 مهندسة ومصممة معمارية يعملن في المملكة، ومعظمهنّ من غير السعوديات ويعمل جزء كبير منهنّ في القطاع الخاص في تخصصات نادرة يصعب إحلال السعوديات فيها في الوقت الحالي.

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