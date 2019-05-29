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«آل الشيخ» يوجه رسالة إلى مديري التعليم المكلفين والمنقولين

«آل الشيخ» يوجه رسالة إلى مديري التعليم المكلفين والمنقولين
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس الثلاثاء، رسالة إلى مديري التعليم المكلفين والمنقولين والمجدد لهم، طالبهم فيها بالعمل الجاد في كل ما من شأنه مصلحة الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن.

ودعا “آل الشيخ” في كلمة وجهها لهم إلى تجاوز التحديات، ووضع فرص تحسين الأداء موضع التنفيذ، وتوطيد العمل الاتصالي لتعزيز البيئة الإيجابية والدافعية لتحقيق القيمة المضافة المأمولة في عمليات التعليم.

وأوضح أن المرحلة القادمة تستهدف التركيز على الطالب وتحسين نواتج التعلم، لصناعة الفارق عبر استثمار المبادرات والبرامج والمشاريع التي وضعتها الدولة لتغيير مستقبل التعليم ليسهم في إكساب المتعلمين مهارات القرن الـ ٢١ والثورة الصناعية الرابعة، حتى يسهموا في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضاف وزير التعليم: “سنعمل على أن تكون هذه التوجهات هي مستهدفات رئيسية في كل إدارة تعليمية عبر كوادرها ومواردها وإمكاناتها المتاحة؛ وهو ما يؤكد أهمية دور مدير التعليم كقائد وطني تربوي ملهم، وصانع للنجاحات والقيادات الإدارية”.

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