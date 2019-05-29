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رداً على التعنت الإيراني.. واشنطن: العقوبات ستبقى وعلى طهران الالتزام بـ «شروطنا»

رداً على التعنت الإيراني.. واشنطن: العقوبات ستبقى وعلى طهران الالتزام بـ «شروطنا»
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تواصل – وكالات:

أعلنت واشنطن أن العقوبات على طهران ستبقى، وأن هناك “شروطاً” لا بد للأخيرة من أن تطبقها قبل البدء بأي مفاوضات، وذلك في رد سريع على تصريحات إيران بأنها لا ترى أي فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية إنه “ليست هناك قنوات اتصال مع إيران حتى الآن”، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن للتفاوض “إذا نفذت الحكومة الإيرانية شروط الولايات المتحدة”.

كما أكدت أن العقوبات على إيران سوف تبقى، وأنها لن تقتصر فقط على أنشطتها النووية.

وجاءت التصريحات الأمريكية بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، التي قال فيها: “نحن الآن لا نرى مجالاً لأي مفاوضات مع أمريكا”، نقلاً عن وكالة “فارس” الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

وكان ترامب قد قال: الأحد، إن بلاده لا تسعى إلى “تغيير النظام” في إيران، بل تريد إزالة الأسلحة النووية، واصفاً الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 بـ” الفظيع”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه منفتح على مفاوضات جديدة، قائلاً: “أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”، في تصريح بدا الأكثر طمأنة لقادة طهران منذ بداية التوتر الحالي، وقد يصلح مدخلاً مناسباً للحل.

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