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«القروض العقارية» تنمو 3 أضعاف للشهر الرابع على التوالي

«القروض العقارية» تنمو 3 أضعاف للشهر الرابع على التوالي
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تواصل – الرياض:

كشفت مؤسسة النقد السعودي “ساما”، اليوم الثلاثاء، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية للأفراد لشهر أبريل ٢٠١٩م.

وأشارت “ساما”، إلى أن النمو جاء بنفس الوتيرة التصاعدية منذ النصف الثاني من 2018م، بنحو 236% في عدد العقود، ونحو 135% في حجم التمويل مقارنة بأبريل 2018م، الذي سجل توقيع 4.286 عقداً تمويلياً بقيمة 2.7 مليار ريال.

وبحسب “ساما”، بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة الممنوحة من البنوك وشركات التمويل قرابة ١٤.٣٩٨ عقداً تمويلياً في أبريل ٢٠١٩م، بقيمة 6.419 مليار ريال.

وسجلت العقود بذلك نسبة ارتفاع ١٩% في عدد العقود، وأكثر من 15% في حجم التمويل مقارنة بشهر مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد العقود التمويلية السكنية 45.860 عقداً خلال 2019م بقيمة إجمالية 31.528 مليار ريال حتى الآن.

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