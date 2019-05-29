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أشتري هاتف «هواوي» أم لا؟.. آخر تطورات الصراع مع «جوجل»

أشتري هاتف «هواوي» أم لا؟.. آخر تطورات الصراع مع «جوجل»
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تواصل – وكالات:

أصبحت هواتف العملاق الصيني “هواوي” خياراً متزايد للملايين من عشاق التكنولوجيا في العالم، لأسباب عديدة أبرزها سعرها المعقول وإمكاناتها الكبيرة.

وتخطت مبيعات “هواوي” مطلع مايو الجاري، مبيعات منافستها الأمريكية “أبل” لتنتزع المركز الثاني في عالم الهواتف الذكية خلف “سامسونج”؛ وفق معطيات نشرتها وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية.

لكن قرار شركة “جوجل” الأخير مثَّل صدمة للملايين من مستخدمي “هواوي”، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية الأسبوع الماضي، أنها قيدت سبل الوصول إلى البرمجيات التي تنتجها، وخاصة التطبيقات على هواتف “هواوي”.

وجاءت خطوة “جوجل” امتثالاً لأمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على “هواوي” لكونها تمثل “تهديداً أمنياً”، بعد مزاعم تتحدث عن صلاتها بالجيش والحكومة.

وهذا يعني أن مستخدمي “هواوي” سيفقدون حق الحصول على تحديثات نظام التشغيل “أندرويد” لفترة غير معلومة، كما ستفقد هواتف “هواوي” المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى تطبيقات “جوجل”.

وكما هي الحال في هواتف “سامسونغ”؛ فإن “هواوي” تعتمد على نظام التشغيل “أندرويد” التابع لشركة “جوجل”؛ مما يعني أن المستخدمين يعتمدون تلقائياً على تطبيقات عملاق محركات البحث مثل: “جوجل ماب”، “ويوتيوب”، و”جيميل” ومتصفح “جوجل كروم”.

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