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فرنسا: لدينا مؤشرات على استخدام نظام الأسد «أسلحة كيماوية» في إدلب

فرنسا: لدينا مؤشرات على استخدام نظام الأسد «أسلحة كيماوية» في إدلب
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن لدى فرنسا “مؤشرات” على أنه تم استخدام سلاح كيماوي في إدلب، شمال غربي سوريا من قبل النظام السوري.

وقال لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: “نملك مؤشراً عن استخدام سلاح كيماوي في منطقة إدلب، لكن لم يتم التحقق من ذلك بعد”؛ وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت الأسبوع الماضي، بأنها ستتخذ مع حلفائها، “رداً سريعاً ومناسباً”، في حال ثبت استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية في الـ19 من مايو، خلال هجوم على قوات للمعارضة في محافظة إدلب.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان: “للأسف؛ ما زلنا نرى دلائل على أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ربما يكون قد استأنف استخدامه للأسلحة الكيماوية، بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غربي سوريا صباح يوم 19 مايو”.

وأضافت: “ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا كان نظام الأسد يستخدم الأسلحة الكيماوية، فسترد الولايات المتحدة وسيرد حلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب”.

وكانت أمريكا قد قصفت مواقعَ في سوريا مرتين بسبب استخدام الأسد أسلحة كيماوية في أبريل 2017 وأبريل 2018.

وفي سبتمبر الماضي، قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك أدلة على أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في سوريا.

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