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السادس من نوعه عالمياً .. «قطار الحرمين» يُضاعف حركة المعتمرين (صور)

السادس من نوعه عالمياً .. «قطار الحرمين» يُضاعف حركة المعتمرين (صور)
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تواصل – واس:

ساهم قطار الحرمين، في مضاعفة حركة المعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعدّ مشروع قطار الحرمين السريع في المملكة من أكبر مشروعات النقل العام في منطقة الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم من حيث صناعة النقل، وأنشئ بأحدث التقنيات وبتكلفة بلغت 60 مليار ريال وذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين حيث يختصر المدة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين قاطعاً مسافة طولها 450 كيلومتراً، بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

ودشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الانطلاقة الرسمية للمشروع عندما استقل إحدى الرحلات من محطة القطار بمدينة جدة وصولاً إلى المدينة المنورة خلال شهر محرم 1440هــ إيذاناً بالتشغيل الرسمي لرحلات قطار الحرمين السريع.

وتتميز محطات قطار الحرمين الخمس في كل من مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة بمواقعها الاستراتيجية، فمحطة جدة وحدها تقف كأكبر محطة مسافرين للقطارات في العالم.

ويربط مشروع قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وهو عبارة عن خط سكة حديدية كهربائي مزدوج، ويبلغ طوله 450 كيلومتراً، ويمرّ بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ويعتمد المشروع في تشغيله على 35 قطاراً كهربائياً، يحتوي كل قطار على 13 عربة، بطاقة استيعابية تبلغ 417 مقعداً لكل قطار.

كما يشمل أنظمة إشارات واتصالات حديثة متطوّرة، واستخدم أكثر من 1,310,000 وحدة من العوارض الخرسانية إضافة إلى 4,450,000 متر من كوابل الكهرباء المعلقة، وكذلك 15 ألف عمود كهرباء، و1,9 مليون متر من الكيابل الخاصة بخطوط الاتصالات السلكية، ونحو أربعة ملايين طن من الحصى، وأكثر من 1500 دائرة تلفزيونية مغلقة للرقابة والقيادة، وتعدّ محطة جدة هي الأكبر كمنشأة.

ويحتوي مشروع قطار الحرمين السريع على خمس محطات هي محطة مكة المكرمة وتبلغ مساحتها 1250,93متراً مربعاً، وتضم 6 أرصفة (اثنان مفردة وأربعة مزدوجة) بإجمالي عشرة مسارات، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومساحتها 79365 متراً مربعاً، وتضم 3 أرصفة مزدوجة (6 مسارات) وصمّمت المحطات لتكون محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي محطات طرفية على نهايات أطراف المسار، وتكون محطتا مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ محطتي عبور.

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