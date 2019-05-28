اعتراض طائرة سعودية قبل إقلاعها بالسودان».. و«الخطوط» تكشف تطورات الموقف (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اعترض مجموعة أشخاص مدنيين سودانيين يقفون أمام طائرة تابعة للخطوط السعودية في ساحة المطار؛ ما تسبب في تأخر إقلاعها من بورتسودان إلى مطار جدة الدولي قرابة ساعتين.

وأعلنت الخطوط السعودية عن وصول الرحلة رقم SV464 القادمة من مطار بورتسودان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك بعد تداول مقطع يظهر اعتراضها وتأخرها في الإقلاع.

وتسبب اعتراض المدنيين للطائرة من طراز A320 في تأخر إقلاعها قرابة ساعتين بعد دخول مجموعة من الأفراد إلى ساحة المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة.

وأكدت شركة الخطوط السعودية على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتشهد السودان اليوم الثلاثاء إضراباً عاماً في القطاعات كافة، وذلك في خطوة تصعيدية من المعارضة بعد الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات مع المجلس العسكري المعني بإدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.