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بالصور.. جهود كبيرة لرجال «مدني الرياض» أثناء الصيام لإخماد حريق مستودعات

بالصور.. جهود كبيرة لرجال «مدني الرياض» أثناء الصيام لإخماد حريق مستودعات
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تواصل – واس:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض صباح اليوم من إخماد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي ، مبيناً أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض ورده بلاغ يفيد باندلاع حريق بأحد المواقع بحي الفيصليه لتنتقل على ضوء البلاغ فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع وتقوم بأعمال المكافحة , وقد بذل رجال الدفاع المدني جهوداً كبيرة ومضاعفة في مكافحة الحريق ومحاصرته ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة التي تضم عدداً من المستودعات مختلفة المساحات وأنشطة التخزين.

وبين المقدم الحمادي أن الحادث ولله الحمد لم يسفر عن إصابات ولازالت إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد أسباب الحادث .

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