لازدحامهما المتكرر.. بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27 على الدائري الغربي

تواصل – فريق التحرير:

عاين أعضاء بلدي الرياض أثناء جولتهم الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية نمار الفرعية بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الخدمية، الازدحام المروري الحاصل في مخرج 26 غرب الرياض، الناتج عن ضيق طريق الخدمة بالدائري في ظل اتساع رصيف المخرج أمام جامع آل فريان، لوجود غرفة كهرباء لإنارة الطريق، رأى فيها الأعضاء عائقاً غير مبرر.

وأوصى المجلس بنقل غرفة الكهرباء إلى مكان آخر وتوسعة الطريق، كما وقف الأعضاء على حالة مخرج 27 على الدائري الغربي للمتجه غرباً، ورأوا ضرورة معالجة تقاطع إشارة شارع الشيخ إسحاق مع الدائري، لمعالجة الزحام.

وأوصى أعضاء المجلس في تقرير الجولة الميدانية بضرورة إيجاد معالجة سريعة لتحسين الانسيابية المرورية المخرجين، نظراً لكونهما مدخلين رئيسين لعدد من الأحياء الحديثة في غرب الرياض. وعقب هذه الجولة الميدانية رفع المجلس البلدي لمدينة الرياض توصياته إلى وزارة النقل بحكم الاختصاص للاطلاع على ما تضمنه تقرير المجلس، والعمل على معالجة الوضع القائم وتسهيل الحركة المرورية.