الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل يزيد الدعم بسبب القروض؟.. توضيح من حساب المواطن

هل يزيد الدعم بسبب القروض؟.. توضيح من حساب المواطن

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

إطلاق نار على الشرطة في عسير.. واشتعال النيران بسيارة مهربي القات

إطلاق نار على الشرطة في عسير.. واشتعال النيران بسيارة مهربي القات

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

لازدحامهما المتكرر.. بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27 على الدائري الغربي

لازدحامهما المتكرر.. بلدي الرياض يطالب بتوسعة مخرجي 26 و27 على الدائري الغربي
0

تواصل – فريق التحرير:

عاين أعضاء بلدي الرياض أثناء جولتهم الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية نمار الفرعية بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الخدمية، الازدحام المروري الحاصل في مخرج 26 غرب الرياض، الناتج عن ضيق طريق الخدمة بالدائري في ظل اتساع رصيف المخرج أمام جامع آل فريان، لوجود غرفة كهرباء لإنارة الطريق، رأى فيها الأعضاء عائقاً غير مبرر.

وأوصى المجلس بنقل غرفة الكهرباء إلى مكان آخر وتوسعة الطريق، كما وقف الأعضاء على حالة مخرج 27 على الدائري الغربي للمتجه غرباً، ورأوا ضرورة معالجة تقاطع إشارة شارع الشيخ إسحاق مع الدائري، لمعالجة الزحام.

وأوصى أعضاء المجلس في تقرير الجولة الميدانية بضرورة إيجاد معالجة سريعة لتحسين الانسيابية المرورية المخرجين، نظراً لكونهما مدخلين رئيسين لعدد من الأحياء الحديثة في غرب الرياض. وعقب هذه الجولة الميدانية رفع المجلس البلدي لمدينة الرياض توصياته إلى وزارة النقل بحكم الاختصاص للاطلاع على ما تضمنه تقرير المجلس، والعمل على معالجة الوضع القائم وتسهيل الحركة المرورية.

 

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

متابعة «بلدي الرياض» تغلق كسارة حي المهدية.. والمجلس يوصي بأولوية طريق السيل الكبير

متابعة «بلدي الرياض» تغلق كسارة حي المهدية.. والمجلس يوصي بأولوية طريق السيل الكبير

«بلدي الرياض» يقف على الخدمات بأحياء «نمار».. ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

«بلدي الرياض» يقف على الخدمات بأحياء «نمار».. ويستمع لشكاوى المواطنين (صور)

«بلدي الرياض» يتفقد سوق أنعام العزيزية ويوصي بنقله خارج النطاق العمراني

«بلدي الرياض» يتفقد سوق أنعام العزيزية ويوصي بنقله خارج النطاق العمراني

رئيس بلدي الرياض يكشف عن أبرز الملاحظات والمشاكل المُقدمة من المواطنين

رئيس بلدي الرياض يكشف عن أبرز الملاحظات والمشاكل المُقدمة من المواطنين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة
مقالات

سعود العوشن .. عطاء حتى الوفاة

المزيد
هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>