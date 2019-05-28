إزالة ورم دماغي عن طريق المنظار بجدة

تواصل – واس:

تمكن بفضل الله فريق طبي مشترك متخصص في مجمع الملك عبدالله الطبية بجدة في جراحة المخ و الأعصاب، من إزالة ورم دماغي لمريض كان يعاني من شبة فقدان للبصر، حيث أظهرت الفحوصات الطبية اللازمة منها الإشعاعية ، وجود ورم دماغي من الحجم الكبير أدى إلى شبه فقدان للبصر.

وعلى الفور أُدخل المريض إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة لإجراء عملية إزالة الورم عن طريق الأنف بالمنظار بدون جرح في الرأس، استغرقت 4 ساعات وأُجريت بطريقة عالية الجودة، وبفضل من الله تكللت بالنجاح، بعدها تم نقل المريض إلى غرفة الملاحظة وهو بصحة جيدة ومستقرة بحمد الله وتحسن ملحوظ في النظر.