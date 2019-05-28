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«العمل» تودع المعاشات الضمانية وبدل الغلاء في حسابات المستفيدين

«العمل» تودع المعاشات الضمانية وبدل الغلاء في حسابات المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: “إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك, ولإدخال البهجة والسرور على نفوسهم”.

وأضاف المبارك أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,013,376,468 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت  1,383,877,816 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,408,784ريالاً، بينما تم صرف 101,489,868 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,600,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الهيئة العامة للزكاة والدخل توفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق بوابة “زكاتي” الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية, وأن أموال الزكاة المحصلة سيتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى الوزارة وذلك بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في هذا الجانب.

 

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