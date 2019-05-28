الإمارات تعلن رسوم وشروط «إقامة الـ10 سنوات».. تعرف على التفاصيل

تواصل- وكالات:

أعلنت حكومة دولة الإمارات رسوم تأشيرات الإقامة المطولة، تبين أنها رسوم رمزية مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم.

وتهدف الإقامة الجديدة إلى تعزيز مكانة الدولة لناحية استقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية والمستثمرين.

وتبلغ رسوم إقامة الـ10 سنوات الخاصة بالمستثمرين وكبار العاملين لديهم، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم 1150 درهماً أي ما يعادل 313 دولاراً.

كما حددت رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام، بحسب ما نقلته صحيفة “الخليج” الإماراتية.

وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.

ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثاً لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر، استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.

بيئة محفزة

تعكس هذه الرسوم المنخفضة اهتمام الإمارات بتوفير بيئة محفزة وإيجابية للوافدين، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها العقارات، وأن يشجع المقيمين على الدخول في استثمارات طويلة الأجل.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد قراراً يمنح تأشيرات طويلة الأمد لمدة 5 أو 10 سنوات، وفق ضوابط تستهدف منح هذا النوع من تأشيرات الإقامة للمستثمرين الكبار والطلاب المتفوقين والباحثين المميزين.

شروط

تتلخص بنود القرار الصادر بدولة الإمارات:

– تأشيرة إقامة متجددة لمدة 10 سنوات لكل مستثمر بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار).

– تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمر العقاري بقيمة 5 ملايين درهم (1.3 مليون دولار).

– تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات لرواد الأعمال بمشاريع بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار).

– تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات للطلاب وأسرهم من المتفوقين بالثانوية العامة و الجامعات داخل الإمارات وخارجها بدرجة امتياز.

– تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.