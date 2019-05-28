الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

إطلاق نار على الشرطة في عسير.. واشتعال النيران بسيارة مهربي القات

إطلاق نار على الشرطة في عسير.. واشتعال النيران بسيارة مهربي القات

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

خصم 900 ريال من رواتب معلمي جازان قبل العيد.. و«التعليم» تكشف السبب

جريمة وقت الإفطار.. تحرير طفلة سعودية «مختطفة» بعد 30 دقيقة من البلاغ بحائل

جريمة وقت الإفطار.. تحرير طفلة سعودية «مختطفة» بعد 30 دقيقة من البلاغ بحائل

«رئاسة الحرمين» تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي

«رئاسة الحرمين» تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي
0

تواصل – مكة المركة:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تسيير كميات من مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك انطلاقًا من مبدأ الدعم والمساندة للجنود البواسل.

وأوضحت الرئاسة أن تلك البادرة تأتي إهداءً وتقديرًا لجهود المرابطين، لتعزيز مكانتهم على ثغور وحدود البلاد المباركة، وتأكيداً على مكانتهم وإبرازا لجهود الدولة في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به مرابطو الحد الجنوبي.

وشددت على أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن هذه البلاد المباركة والتي تحتضن أطهر المقدسات قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استعداداً لرمضان.. «رئاسة الحرمين» تستبدل جميع سجاد المسجد الحرام وساحاته (صور)

استعداداً لرمضان.. «رئاسة الحرمين» تستبدل جميع سجاد المسجد الحرام وساحاته (صور)

بالأسماء.. «السديس» يصدر قراراً بتشكيل مجلس استشاري نسائي برئاسة الحرمين

بالأسماء.. «السديس» يصدر قراراً بتشكيل مجلس استشاري نسائي برئاسة الحرمين

«رئاسة الحرمين» تصدر قراراً مهماً بشأن الموظفين المؤقتين

«رئاسة الحرمين» تصدر قراراً مهماً بشأن الموظفين المؤقتين

شاهد.. استقبال طفلة لوالدها عند عودته من الحد الجنوبي

شاهد.. استقبال طفلة لوالدها عند عودته من الحد الجنوبي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟
تقارير وحوارات

هل تعرَّض الطيار السعودي المفقود بالفلبين للاختطاف؟

المزيد
محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>