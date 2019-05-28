«رئاسة الحرمين» تسيّر مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تسيير كميات من مياه زمزم للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك انطلاقًا من مبدأ الدعم والمساندة للجنود البواسل.

وأوضحت الرئاسة أن تلك البادرة تأتي إهداءً وتقديرًا لجهود المرابطين، لتعزيز مكانتهم على ثغور وحدود البلاد المباركة، وتأكيداً على مكانتهم وإبرازا لجهود الدولة في حماية الوطن وأمنه والعناية بالمواطن وسلامته، وتعبيرًا عن الامتنان لما يقوم به مرابطو الحد الجنوبي.

وشددت على أن هذه المبادرة تعبر عن لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة تجاه جنود المملكة على ما يقدمونه من تضحيات عظيمة للذود عن هذه البلاد المباركة والتي تحتضن أطهر المقدسات قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.