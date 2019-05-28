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إثيوبيا تضم دولة عربية إلى حدودها على الخريطة!

إثيوبيا تضم دولة عربية إلى حدودها على الخريطة!
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تواصل – وكالات:

أعربت وزارة الخارجية في إثيوبيا عن اعتذارها، بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني خريطة للقارة الأفريقية غابت عنها دولة الصومال الجارة.

وظهرت الصومال في الخريطة كجزء من دولة إثيوبيا، التي اعتبرت أن منطقة الحكم الذاتي، أرض الصومال، دولة مستقلة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن وضع الخريطة بهذا الشكل على موقعها الإلكتروني “خطأ وغير مقبول”، مشيرة إلى خطأ عمل فريق التقنية على معالجته.

وكانت الدولتان في حالة نزاع وخاضتا حروبا على خلفية الحدود منذ العام 1964، لكن العلاقات تحسنت كثيرا مع وصول رئيس الوزراء، آبي أحمد، إلى السلطة في إثيوبيا عام 2018.

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