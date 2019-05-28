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النيران اشتعلت بسيارتهما.. الإطاحة بمهربَي قات أطلقا النار على الشرطة في عسير

النيران اشتعلت بسيارتهما.. الإطاحة بمهربَي قات أطلقا النار على الشرطة في عسير
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تواصل – عسير:

أطاح رجال الأمن بشرطة الأمواه شرق منطقة عسير، في ساعة متأخرة من ليلة أمس؛ بمهربَيْن ضُبط معهما كمية كبيرة من القات المخدر، بعد أن رفضَا التوقف لرجال الأمن، وبادرا بإطلاق النار، الأمر الذي استدعى الرد عليهما، فيما اندلعت النيران داخل مركبة المهربيْن وتم الإطاحة بهما.

وقالت مصادر أن أفراد الأمن بشرطة الأمواه، بمتابعة مدير الشرطة العقيد علي ناصر آل محيا، اشتبهوا في مركبة “تاهو” يقودها شخصان، وحين محاولة استيقافهما رفضا التوقف، وبادر أحدهما بإطلاق النار؛ ليتم الرد عليهما بالمثل؛ فيما اندلعت النيران داخل مركبة المهربين.

وتمكّن رجال الأمن من القبض على المهرب ومرافقه؛ ليتضح لرجال الأمن كمية من القات المخدر وُضعت في المركبة وكانت في طريقها لإحدى المناطق.

 

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