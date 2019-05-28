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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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