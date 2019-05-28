قصة بطولة وفداء.. «الجبرين» أنقذ 14 رجل أمن ومات غرقاً في سيول الحد الجنوبي

تواصل – فريق التحرير:

ضرب شهيد الواجب النقيب عادل بن علوان الجبرين، أروع الأمثلة في مواجهة الصعاب وإنقاذ 14 رجل أمن من زملائه، ليستشهد بعدها غرقاً أثناء أدائه واجب الإنقاذ لرجال أمن ومواطنين بمركز شني؛ إثر السيول القوية التي وقعت أمس الأول بالعارض في الحد الجنوبي.

وعن تفاصيل وفاة النقيب الجبرين، روى الرائد طايس فواز، ابن عم النقيب الشهيد، ملابسات الحادثة وكيف أنقذ زملاءه من رجال الأمن في النقطة الأمنية، حيث قال: “وصل الشهيد عادل إلى النقطة الأمنية، ووجد الأمطار تجاوزت كل التوقعات، وكونه القائد الميداني، أعطى أمراً عسكرياً لـ14 من رجال الأمن للتحرك من النقطة التي تغمرها السيول نحو أماكن مرتفعة، وبشكل سريع وخلال دقائق تم إفراغ النقطة وحماية أرواح رجال الأمن”؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف فواز، الذي يعمل مع النقيب الشهيد رحمه الله، في كتيبة حائل: “بعدما اطمأن الشهيد على خروج رجال الأمن، دخل إلى الوادي الكبير القريب من النقطة الأمنية من أجل إنهاء المسح الأمني الأخير، لكن السيل كان أقوى مما توقع، حيث جرفت السيول الدورية الأمنية وانقلبت المركبة 3 مرات، وتم العثور عليه في الدورية متوفى غرقاً”.