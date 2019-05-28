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توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

وتابعت الأرصاد، أن حركة الرياح على الخليج العربي، ستكون شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيفة إلى متوسطة الموج.

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