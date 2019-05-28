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رسمياً.. 100 ألف ريال رسوم ترخيص تقديم منتجات «التبغ»

رسمياً.. 100 ألف ريال رسوم ترخيص تقديم منتجات «التبغ»
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تواصل – الرياض:

كشفت وثيقة رسمية عن موافقة الجهات الرسمية على إقرار رسم سنوي ثابت على محال تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص النشاط داخل المدن وخارجها.

وتضمن القرار استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم، والعمل به بعد صدور اللوائح ونشرها في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة القرارات المتعلقة بمنع إصدار التراخيص البلدية المتصلة بتقديم منتجات التبغ واتخاذ اللازم بشأنها، والرفع بآلية لضمان تحصيل الرسوم المرتبطة بقيمة إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ.

كما تضمن القرار أن تقوم وزارة المالية برفع الآلية المناسبة لتخصيص نسبة من إيرادات الرسوم المرتبطة بقيمة المبيعات لتطوير عملية التحصيل ومتابعتها.

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