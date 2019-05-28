الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

توجيه مهم من وزارة الحج لـ «شركات العمرة» بشأن المنطقة المركزية للحرم المكي

توجيه مهم من وزارة الحج لـ «شركات العمرة» بشأن المنطقة المركزية للحرم المكي
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور، بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء: 23 – 9 – 1440هـ، وحتى يوم السبت: 27 – 9 – 1440هـ، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة ويحقق رضا المعتمرين.

وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار وإيصالهم إلى مقرات إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين خصوصاً في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مشهد رحمة.. زائر بالحرم المكي يضع التمر في فم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار

مشهد رحمة.. زائر بالحرم المكي يضع التمر في فم معتمر انشغل بطفله وقت الإفطار

بدءاً من 23 رمضان.. منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي

بدءاً من 23 رمضان.. منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بالحرم المكي

شاهد.. جهود رجال الأمن في ضبط انسيابية الحركة إلى الحرم المكي

شاهد.. جهود رجال الأمن في ضبط انسيابية الحركة إلى الحرم المكي

2000 عامل و4 آلاف معدة لتصريف مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

2000 عامل و4 آلاف معدة لتصريف مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد
الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>