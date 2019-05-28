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تعرف على صندوق «عناية» الوقفي وكيفية الاستثمار فيه

تعرف على صندوق «عناية» الوقفي وكيفية الاستثمار فيه
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تواصل – فريق التحرير:

يعد صندوق عناية الوقفي لعلاج المرضى بالتنسيق مع شركة الإنماء للاستثمار عبارة عن صندوق اسـتثماري وقفي عام ومفتوح، يهدف إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة من خلال المشاركة فـي دعم الرعاية الصحية بما يسهم في استدامتها.

كما يهدف صندوق عناية الوقفي لعلاج المرضى بالتنسيق مع شركة الإنماء للاستثمار إلى نشر ثقافة الوعي الصحي ودعم برامج الوقاية من الأمراض.

والاستثمار في الصناديق الوقفية يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بمخاطر وتكلفة أقل قياساً على الاستثمار التقليدي.

وتقدم جمعية عناية لرعاية المرضى صندوق عناية الوقفي ‫الذي يعتبر صدقة جارية في المساهمة لعلاج المرضى.. ما أجملها من صدقة في رمضان وفي عشرها الأواخر لمحتاج وفوق ذلك مريض”.

‫يمكنك المساهمة من خلال المتجر

يُشار إلى أن “جمعية عناية الصحية” تقدم خدمات علاجية للمرضى المحتاجين في المملكة من مواطنين ومقيمين، ولديها وقف استثماري جديد وهو صندوق عناية الوقفي صدقة جارية تبقى لك، يستفيد منه المرضى المحتاجون.

 

 

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