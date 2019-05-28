«التحالف»: لن نتسامح مع استهداف «الحوثيين» للمدنيين بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه لن يتم التسامح مع استهداف الميليشيات الحوثية للأعيان المدنية بطائرات من دون طيار، موضحاً أن الحوثيين يرتكبون جرائم حرب باستهدافهم المدنيين والمسافرين في مطار نجران.

وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن التحالف لديه معلومات عن كافة المواقع التي تطلق منها الطائرات من دون طيار على المملكة، مشدداً على أن أمن المملكة خط أحمر والمتورطون في الأعمال الإرهابية لن يفلتوا من العقاب.

وأفاد المالكي بأن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي، مبيناً أن الميليشيا الانقلابية مجرد أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، مضيفاً «لدينا معلومات موثقة عن تزويد الحرس الثوري الميليشيات الحوثية بالصواريخ، وسيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين»، وقال: «نستند إلى حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية».

وقال المالكي: «الميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب»، مشيراً إلى أنه تم إحباط أكثر من 35 عملاً إرهابياً للحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر، وأن ميليشيا الانقلابيين تستهدف الاقتصاد العالمي، مؤكداً «لدينا المبادرة بتسريع الوتيرة العسكرية لتحييد تهديدات ميليشيات الحوثي».

وأضاف المالكي أن ميليشيا الحوثي تواصل تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، وأنها مرتبطة بأنظمة إرهابية في أفريقيا والشرق الأوسط.