26 فرقة خاصة لمكافحة «قص الشعر» وحجز الأماكن بـ«المسجد الحرام»

تواصل – فريق التحرير:

خصصت إدارة معالجة الظواهر السلبية بالحرم المكي 26 فرقة للعمل على منع الظواهر السلبية، ومن أبرزها قص الشعر، وحجز الأماكن بالمسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة طارق المالكي: إن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوَّنت 16 فرقة للحد من قص الشعر، و10 فرق للحد من حجز الأماكن داخل المسجد الحرام، تعمل على مدار 24 ساعة لمنعها والقضاء عليها؛ للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين.

وتعمل الفرق المكلفة على مصادرة الأدوات المخالفة كالتي تُستخدم في قص الشعر داخل المسجد الحرام، أو التي توضع لحجز الأماكن لآخرين لحين وصولهم، وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.