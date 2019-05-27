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4 طرق طبيعية للتخلص من الكسل والخمول
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تواصل – وكالات:

يستخدم كثيرون طرقاً عدة لزيادة نشاطهم عندما يشعرون بالتكاسل والوهن والتعب، مثل المنشطات، ومشروبات الطاقة، والفيتامينات المقوية.

إلا أن الطبيعة عادة ما تجود بحلول طبيعية لا تخلف أضراراً، لمعالجة مشاكل صحية عدة، بما في ذلك الافتقار للنشاط.

وفيما يلي 4 منشطات طبيعية يمكن اللجوء إليها عند التعب، حسب ما ورد في موقع” إيتنغ ويل” الإلكتروني:

1 – تناول وجبة عشاء خفيفة

تقول راشيل يبغون، المتحدثة باسم أكاديمية التغذية البريطانية، إن تناول وجبة خفيفة على العشاء، يساعد في محاربة الخمول، وأن تناول طعام أكثر من اللازم، يدفع الجسم إلى إنفاق المزيد من الطاقة على عملية الهضم، وإنتاج السيروتونين؛ وهو الناقل العصبي للنوم. وتنصح الدكتورة بيغون بتناول وجبة غنية بالبروتين، مثل سمك التونة والسبانخ.

2 – تناول الجوز أو الكرز

يعتبر الجوز والكرز مصدرين طبيعيين للميلاتونين؛ وهو هرمون يساعد على تنظيم ساعة الجسم الطبيعية؛ وبالتالي، التخلص من الشعور بالنعاس أثناء النهار.

3 – تناول السوائل

تقول الدكتورة بيغون: ” عادة ما يكون العطش سبباً رئيسياً للشعور بالتعب، لذا يُنصح بتناول الماء والسوائل طوال اليوم لإبقاء الجسم رطباً.”

وبحسب بيغون فإن تناول 4 أكواب من السوائل عبر المنتجات الغنية بالمياه، مثل البطيخ والخيار والخس، يمكن أن يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، ومحاربة الخمول.

4 – تناول الكافيين

تظهر الأبحاث بأن الكافيين فعال جداً في الحفاظ على النشاط والتخلص من النعاس، وتقول دراسة نشرت في مجلة الطب الباطني الأمريكي، إن شرب 200 ملغ من الكافيين كفيل بالتخلص من النعاس والتعب.

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