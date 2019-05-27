صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم مروع بين سيارتين تقل عائلتين عن وفاة 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حالة حرجة، فيما باشرت الجهات الأمنية والإسعافية في الباحة الحـادث على الفور.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي صالح الزهراني، أنه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتين مساء اليوم الاثنين، وعليه تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقتين من إسعاف الصحة والقائد الميداني يحيى السياسي.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 10 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات، وتمثلت بإصابتين حرجتين تم التعامل معهما إسعافياً ونقلهما لمستشفى المخواة العام، وثماني حالات وفاة بالموقع؛ ما بين رجال ونساء وطفلة.