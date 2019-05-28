الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

صور صادمة.. 8 وفيات بينهم نساء وأطفال في تصادم مركبتي عائلتين بالباحة

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

وفاة 8 شبان بينهم سعوديون في «تصادم جماعي مروع» بالكويت

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

«متحدث قياس»: نتائج الوظائف التعليمية متاحة على نظام «يسر»

جريمة وقت الإفطار.. تحرير طفلة سعودية «مختطفة» بعد 30 دقيقة من البلاغ بحائل

جريمة وقت الإفطار.. تحرير طفلة سعودية «مختطفة» بعد 30 دقيقة من البلاغ بحائل
0

تواصل – حائل:

أحبط رجال دوريات الأمن بحائل عملية اختطاف طفلة سعودية عمرها 8 سنوات قام بها مواطن، من أمام منزلها في حي الوسيطاء وقت الإفطار، وذلك خلال فترة لم تتجاوز نصف الساعة من تلقي البلاغ.

وتلقت الدوريات بلاغاً من مقيم عربي باشتباهه باختطاف طفلة من أمام منزل ذويها، بعد توقف سيارة فجأة وترجّل سائقها ليمسك بالطفلة ويجبرها على ركوب سيارته رغم مقاومتها، وبمعرفة أوصاف السيارة وسائقها سارعت دوريات الأمن بالبحث.

وبالفعل رُصدت السيارة تسير بسرعة عالية، على الدائري الغربي في حائل ويظهر على سائقها كثرة الحركة، وبدا أنه السائق والسيارة المبلغ عنهما، وبالاقتراب اتضح وجود طفلة في المقعد الخلفي.

وقامت الدوريات بمتابعة السائق، وبتضييق الخناق عليه على طريق “حائل – بقعاء” تمكنت من السيطرة عليه، وقام 4 من رجال دوريات الأمن بالقبض على السائق المواطن وحرروا الطفلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. موقف إنساني مع طفلة تائهة في الحرم

شاهد.. موقف إنساني مع طفلة تائهة في الحرم

جدة.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة من ورم ضخم يزن كيلوجرامين

جدة.. فريق طبي ينهي معاناة طفلة من ورم ضخم يزن كيلوجرامين

«الإسكان» تعلن تخصيص ألف فيلا جاهزة للمواطنين في حائل

«الإسكان» تعلن تخصيص ألف فيلا جاهزة للمواطنين في حائل

حائل.. العفو عن 78 من سجناء الحق العام بمناسبة رمضان

حائل.. العفو عن 78 من سجناء الحق العام بمناسبة رمضان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر
تقارير وحوارات

محطات في حياة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد.. العالم الفقيه والمفسر

المزيد
لأن الغرابة تبدأ بالـغين
مقالات

لأن الغرابة تبدأ بالـغين

المزيد
العجلة الثالثة للتنمية المستدامة
تدوينات حرة

العجلة الثالثة للتنمية المستدامة

المزيد
الطوفان القادم ( 10 )
مقالات

الطوفان القادم ( 10 )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>