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أمانة عسير تُغلق 5 مَقاهٍ للشيشة في أبها

أمانة عسير تُغلق 5 مَقاهٍ للشيشة في أبها
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تواصل – واس:

أغلقت فرق الرقابة الصحية بأمانة عسير خلال جولاتها الدورية الاعتيادية مساء أمس، 5 مَقاهٍ للشيشة بمدينة أبها.

ويأتي الإغلاق لعدم مطابقة تلك المقاهي للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية، ووجود العديد من الملاحظات الصحية والبيئية عليها، كعدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط، وانتهاء التراخيص النظامية، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية، وعدم التقيد بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين، مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.

 

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