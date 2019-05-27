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خادم الحرمين: منهج الوسطية والاعتدال يحمي البلاد ويحقق أمنها

خادم الحرمين: منهج الوسطية والاعتدال يحمي البلاد ويحقق أمنها
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تواصل – الرياض:

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تأسست على منهج الوسطية والاعتدال الذي يحمي البلاد ويحقق أمنها.

كما جدد الملك سلمان الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أياً كان مصدره وذريعته.

وتنظم رابطة العالم الإسلامي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال، وإعلان “وثيقة مكة المكرمـة”، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان الملك سلمان قد دعا في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو الموافق 26 رمضان، في مكة أيضاً.

 

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