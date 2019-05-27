حاول دهس مالكها.. القبض على سارق السيارة في الرياض

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية في الرياض من الإطاحة بمواطن في العقد الثالث من العمر قام بسرقة سيارة ثم حاول دهس مالكها بعد اللحاق به عندما حاول منعه من السرقة.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بمواقع التواصل يوضح عملية السرقة، حيث وثقت كاميرا مراقبة لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحال بحي النظيم في الرياض.

وأظهر الفيديو السارق وهو يقترب من السيارة ويحاول التأكد بأن لا أحد بها، وبالفعل استقل المركبة لسرقتها.

وحاول مالك السيارة اللحاق بالسارق، وعندما فتح باب السيارة قام السارق بالتحرك بها وكاد أن يدهسه أسفل عجلاتها.

 

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