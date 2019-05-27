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مواطنو حي قويزة بجدة يشكون من الصرف الصحي
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تواصل -فريق التحرير:

اشتكى ساكنو حي قويزة بمدينة جدة من مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي وركودها على الشوارع ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وصعوبة الحركة على الشوارع داخل الحي.

وطالب المواطن فارس الجهني الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي بدأت منذ مطلع رمضان المبارك.

وأوضح الجهني لـ “تواصل” أن المياه الراكدة منذ فترة داخل الحي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة والمؤذية للسكان ، بجانب ما خلفته من حفريات على الشوارع التي تغمرها المياه بشكل دائم لعدم حل المشكلة.

وناشد الجهني الجهات المسؤولة بضرورة التدخل العاجل والتجاوب مع البلاغات التي يقدمها المواطنون لحل هذه المشكلة.

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