126 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بمستشفيات مكة خلال رمضان

تواصل – واس:

قدّمت مستشفيات مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية لـ 126549 مراجعاً خلال العشرين الأولى من هذا الشهر الفضيل .

وأبانت صحة مكة المكرمة أن مجموع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بلغ(3997) مريضا حيث استقبلت العيادات الخارجية (41425 )حالة، كما استقبلت أقسام الطوارئ (73641) ، فيما أُجريت (231) عملية جراحية مجدولة وعدد (730) عملية طارئة ، كمار تم استقبال (749 ) حالة ولادة، وإجراء (233) منظاراً، (5209) جلسات غسيل كلى.

وأضافت أن مجموع عمليات القسطرة بلغ(90)عملية كما تم إجراء (3) عمليات قلب، إضافة إلى استقبال (141) مريضاً في عمليات اليوم الواحد.

يذكر أن صحة مكة المكرمة تقدم خدماتها الصحية للمعتمرين من خلال 54 مركزاً صحياً و10 مستشفيات وتقوم منذ بداية شهر رمضان بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية .

ويعد مستشفى الحرم المخصص للطوارئ أحدث مرافق الصحة المهيأة لخدمة المعتمرين حيث يعمل بسعة 50 سريراً، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، تم تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، كما خصص المستشفى فرقاً ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

كما يقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين، حيث تم توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة وخصوصاً منطقة الحرم المركزية.