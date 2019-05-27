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بدءاً من الغد.. منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام

بدءاً من الغد.. منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام
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تواصل – الرياض:

أعلن الأمن العام، أنه بدءًا من غد الثلاثاء، سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 23 رمضان حتى السبت 27 رمضان، سيتم منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية بمحيط المسجد الحرام، مطالبًا الجميع بالتعاون واستخدام محطات النقل العام.

وكانت وزارة الداخلية -ممثلةً في إدارتي الأمن العام والمرور- حثت مساء أمس الأحد المواطنين وضيوف الحرمين على استخدام المسارات البديلة خلال انعقاد القمتين (الخليجية والعربية الطارئة)، أيام 23 و24 و25 رمضان.

وأهاب مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، بالجميع التعاون الجاد لإنجاح القمتين المباركتين، وتجنب الطرق المخصصة لتحركات الضيوف، واختيار الطرق البديلة لها.

وقال البسامي: «نهيب بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظتي جدة ومكة المكرمة، وفي المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف»، لافتًا إلى مجموعة من الطرق خُصصت لتحركات الضيوف على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، 23 و24 و25 رمضان.

وطالب البسامي الجميع باستخدام المسارات البديلة، والابتعاد عن طرق (الملك، والأندلس، وجسر الخير، والدائري الثالث، والعزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية) في جدة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أعلن يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجَّه الدعوة لأشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ؛ لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج، ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.

 

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